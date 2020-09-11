Силы ПВО СНГ «уничтожили» семь самолетов-нарушителей

11.09.2020, 11:08, Новости дня

Силы Объединенной системы ПВО стран СНГ в рамках проходящей в пятницу тренировки условно перехватили семь самолетов-нарушителей, в роли которых выступили российские бомбардировщики, сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, три ракетоносца Ту-160 и четыре бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ взлетели рано утром и взяли курс на Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы. Самолеты стали контрольными целями для дежурных сил ПВО Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, а также для Воздушно-космических сил, объединений ВВС и ПВО Западного, Центрального и Южного военных округов России, передает ТАСС.

Условные обстрелы контрольных целей были выполнены подразделеними зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, Белоруссии и Казахстана. «С военных аэродромов России, республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей», – отметили в ведомстве.

Всего в воздух было поднято более 60 самолетов вооруженных сил привлекаемых к тренировке стран СНГ.

В проверке боевой готовности дежурных по ПВО сил, которая проходит в пятницу, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск объединенной системы ПВО семи стран СНГ – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

На тренировке будет отработано применение сил ПВО сил по воздушным судам – нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам – нарушителям госграниц стран СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что Готовность объединенной системы ПВО проверят семь стран СНГ.