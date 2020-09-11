Audi представила S-версии электрокаров e-tron и e-tron Sportback

11.09.2020, 11:00, Новости дня

Немецкий автопроизводитель Audi презентовал усовершенствованные электрические кроссоверы e-tron.

Покупателям будут доступны паркетники с приставкой S в названии. Уже исходя из такой особенности можно отметить, что кроссоверы стали более производительными и получили расширенные опции. В свою очередь, новинка получит одновременно три электрических агрегата. Два электромотора установлены на задней оси и один на передней. Сообщается, что модели Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback смогут разогнаться до сотни за 4,5 секунды.

Предельная скорость электрических кроссоверов составит 210 км в час. Известно, что первая новинка имеет запас хода порядка 364 километров, тогда как модификация e-tron S Sportback способна проехать на электротяге до 370 километров. В прошлом месяце анонсировали выход немецких электрокаров для российского рынка.