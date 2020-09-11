 

Audi представила S-версии электрокаров e-tron и e-tron Sportback

11.09.2020, 11:00, Новости дня

Немецкий автопроизводитель Audi презентовал усовершенствованные электрические кроссоверы e-tron.

Покупателям будут доступны паркетники с приставкой S в названии. Уже исходя из такой особенности можно отметить, что кроссоверы стали более производительными и получили расширенные опции. В свою очередь, новинка получит одновременно три электрических агрегата. Два электромотора установлены на задней оси и один на передней. Сообщается, что модели Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback смогут разогнаться до сотни за 4,5 секунды.

Предельная скорость электрических кроссоверов составит 210 км в час. Известно, что первая новинка имеет запас хода порядка 364 километров, тогда как модификация e-tron S Sportback способна проехать на электротяге до 370 километров. В прошлом месяце анонсировали выход немецких электрокаров для российского рынка.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Haqqin – отправка военных в Ливию не будет для Египта короткой увеселительной прогулкой

10.08 / Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой

24.07 / Правительство готово внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции – Стефанишина

01.08 / Плющенко обещал новые сенсации после ухода Косторной от Тутберидзе

28.08 / Рубль вырос к доллару и евро

22.07 / Коронавирусом в мире заразились более 15 млн человек

20.07 / «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура перед запуском «Прогресса МС-15»

18.07 / В мире: Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих

13.07 / Герой РФ поделился воспоминаниями о событиях августа 2008 года

25.08 / Sky News – за прошедшие 30 лет Земля потеряла 28 трлн тонн льда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска