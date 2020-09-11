Рассекречены шпионские снимки лимузина Cadillac XT5

11.09.2020, 11:00, Новости дня

В Сети продемонстрировали шпионские снимки уникального лимузина, который построен на американской модели Cadillac XT5.

Вместе с тем по фотографиям можно рассмотреть, что автомобиль находится на стадии разработки, так как форма кузова еще не завершена. Вместе с тем по снимкам видно, что лимузин на базе Cadillac XT5 имеет расширенную колесную базу, благодаря чему и удалось получить просторный салон. Средний ряд дверей могут сделать глухими из-за особенностей конструкции.

Известно, что обнаруженный экземпляр, несмотря на свои габариты, имеет 2-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигает 237 л.с. Более точные параметры предстоящей новинки будут озвучены несколько позже.