Рассекречены шпионские снимки лимузина Cadillac XT5

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11.09.2020, 11:00, Новости дня

В Сети продемонстрировали шпионские снимки уникального лимузина, который построен на американской модели Cadillac XT5.

Вместе с тем по фотографиям можно рассмотреть, что автомобиль находится на стадии разработки, так как форма кузова еще не завершена. Вместе с тем по снимкам видно, что лимузин на базе Cadillac XT5 имеет расширенную колесную базу, благодаря чему и удалось получить просторный салон. Средний ряд дверей могут сделать глухими из-за особенностей конструкции.

Известно, что обнаруженный экземпляр, несмотря на свои габариты, имеет 2-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигает 237 л.с. Более точные параметры предстоящей новинки будут озвучены несколько позже.



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