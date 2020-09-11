Ляйсан Утяшева прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус: “Он не страдает”

11.09.2020, 10:55, Разное

Новость о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, объявленная самой парой в начале лета, наделала много шума. Поклонники отказывались верить, а некоторые СМИ были уверены, что их водят за нос и заявление о расставании – не более чем пиар. Более того, сообщалось даже, что Гарик и Кристина просто участвовали в провокационном шоу Comment Out, где одним из заданий стала публикация подобного текста. Все же с течением времени стало понятно, что пара действительно решила развестись, а вчера это прокомментировала и Ляйсан Утяшева. Спортсменка стала гостьей YouTube-шоу “Стрелец-молодец”, где не только рассказала о спорте, своих коллегах, семье, но и поговорила на тему личной жизни Гарика.

Он сейчас свободен. Но я тебе ничего не скажу, но на дне рождения у меня он был свободный и такой легкий! Он подарил мне кулинарную книжку. Я ему сказала: “Захаживай, буду и тебя кормить, всех вылечим!” Я уверена в этом (что расстались хорошо и никто не страдает – прим. ред.). То, что Харламов не страдает, это было сильно видно. Он самый завидный жених! Девчонки, активизируемся.

Гарик Харламов, Павел Воля и Ляйсан Утяшева

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Напомним, в понедельник 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем расставании (прочитать заявления пары можно здесь) – однако далеко не все поверили тому, что они действительно разводятся. Да и информации о бракоразводном процессе пары на сайте Мосгорсуда не появилось. Некоторые комментаторы утверждали, что камнем преткновения между парой стали совместные постельные сцены с Иваном Янковским, которые были у Кристины Асмус в картине “Текст”. Эту информацию актриса впоследствии опровергла. Позже Кристина снова решила прояснить ситуацию с разводом, опубликовав свой комментарий в Instagram:

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет (речь об адвокате, который якобы представлял интересы пары — Ред.). По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа “Текст”. Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается )))) Спасибо.

Кристина Асмус и Гарик Харламов с дочерью Анастасией

Напомним, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери читайте и смотрите в эксклюзивном материале HELLO!.