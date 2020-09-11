Тимати и Анастасия Решетова расстались

11.09.2020, 10:55, Разное

Очередное громкое звездное расставание: на этот раз пойти разными дорогами решили Тимати и Анастасия Решетова. Слухи ходили последние несколько недель, писали, что знаменитости рассорились и отдыхают по отдельности. Анастасия домыслы опровергала, публикуя совместные снимки, но несколько минут назад все же выложила официальное заявление о том, что они с музыкантом отныне не вместе.

Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое, и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про “бумеранг” можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы, и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержку. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)11 Сен 2020 в 12:53 PDT

Тимати разрыв пока никак не прокомментировал.

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне прошлого года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.

Кстати, в декабре прошлого года вице-мисс Россия 2012 года Алена Шишкова, за жизнью которой следит более шести миллионов Instagram-подписчиков, и ее дочь Алиса впервые снялись вместе для журнала, пригласив HELLO! к себе домой. Смотрите, как это было.