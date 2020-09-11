Михаил Хазин назвал конечную цель введения в России базового дохода

11.09.2020, 10:53, Разное

Экономист Михаил Хазин пояснил о перспективах введения в РФ базового дохода. На своем канале в мессенджере Telegram эксперт пояснил о конечной цели такого пособия.

Не так давно российские политики, экономисты и общественные деятели заговорили о возможности введения в стране базового дохода. Он предполагает выплату определенной суммы всем гражданам страны независимо от их рода деятельности, социального положения и доходов. Как предполагает Михаил Хазин, тема была поднята для того, чтобы уменьшить растущее недовольство народа в это тяжелое время.

Экономика РФ ослаблена из-за санкций, а пандемия коронавируса, бушующая во всем мире, усилила кризис. Из-за этого многие соотечественники оказались в крайне затруднительном положении. Безусловный базовый доход, по мнению специалистов, не будет полезен экономике страны. Однако помочь бедным слоям населения он сможет, успокоив негодование, которое из-за пандемии и вызванных ею последствий, нарастает в обществе. Таким образом, данная выплата является своеобразной «подушкой безопасности».

Чтобы воплотить инициативу в жизнь, необходимо будет ее защитить, подготовив также к этому госаппарат. Кроме того, стоит учитывать, что введение ББД может спровоцировать негативные процессы в экономике страны. Как и в случае с пенсионными выплатами, когда индексация приводит к росту цен, новые выплаты также могут повлечь за собой инфляцию, что в определенной степени их обесценит. Поэтому, пишет «Глобалмск», подобная помощь населению в период кризиса должна быть очень хорошо взвешена с учетом всех как позитивных, так и негативных моментов.