 

Михаил Хазин назвал конечную цель введения в России базового дохода

11.09.2020, 10:53, Разное

Экономист Михаил Хазин пояснил о перспективах введения в РФ базового дохода. На своем канале в мессенджере Telegram эксперт пояснил о конечной цели такого пособия.
Не так давно российские политики, экономисты и общественные деятели заговорили о возможности введения в стране базового дохода. Он предполагает выплату определенной суммы всем гражданам страны независимо от их рода деятельности, социального положения и доходов. Как предполагает Михаил Хазин, тема была поднята для того, чтобы уменьшить растущее недовольство народа в это тяжелое время.

Экономика РФ ослаблена из-за санкций, а пандемия коронавируса, бушующая во всем мире, усилила кризис. Из-за этого многие соотечественники оказались в крайне затруднительном положении. Безусловный базовый доход, по мнению специалистов, не будет полезен экономике страны. Однако помочь бедным слоям населения он сможет, успокоив негодование, которое из-за пандемии и вызванных ею последствий, нарастает в обществе. Таким образом, данная выплата является своеобразной «подушкой безопасности».

Чтобы воплотить инициативу в жизнь, необходимо будет ее защитить, подготовив также к этому госаппарат. Кроме того, стоит учитывать, что введение ББД может спровоцировать негативные процессы в экономике страны. Как и в случае с пенсионными выплатами, когда индексация приводит к росту цен, новые выплаты также могут повлечь за собой инфляцию, что в определенной степени их обесценит. Поэтому, пишет «Глобалмск», подобная помощь населению в период кризиса должна быть очень хорошо взвешена с учетом всех как позитивных, так и негативных моментов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Белорусский Минздрав перекрасит все машины скорой помощи в другие цвета

05.07 / Мнение: Как порезали главную обнаженную «испанку»

03.09 / Селена Гомес рассказала о своем диагнозе и чувстве, что она «сумасшедшая»

15.04 / Мнение: Женщины для секса и для дружбы

30.07 / Мнение: Памятник в Берлине

29.06 / Скандалы: Как «Норникель» обогащается за счет экономии на очистке отходов

24.08 / Мнение: Сальвадор Лукашенко

02.09 / Ученые: Нейроны мозга сильнее всего реагируют на поражения

02.09 / Александра Новикова и Feduk, Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие на премьере фильма “Довод”

06.08 / Гороскоп на 7 августа 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска