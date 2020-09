Мэрилин Мэнсон представил сингл из нового альбома We Are Chaos

11.09.2020, 10:53, Разное

Американский певец и композитор Мэрилин Мэнсон презентовал свой новый сингл, трек из которого войдет в его следующий альбом. Релиз пластинки ожидается уже 11 сентября.

В сингле поклонники исполнителя смогут услышать композицию Don’t Chase The Dead. В новом альбоме Мэнсона под названием We Are Chaos трек станет вторым по счету. Первая песня была представлена музыкантом в июле нынешнего года, тогда же было объявлено о готовности альбома.

Новая пластинка Мэнсона получит двустороннюю структуру. Все песни тщательным образом будут распределены по сторонам А и Б. Стоит отметить, что последний альбом американского рок-музыканта Heaven Upside Down вышел в 2017 году. Новая пластинка станет 11-й для певца в его карьере.