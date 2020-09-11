 

Мэрилин Мэнсон представил сингл из нового альбома We Are Chaos

11.09.2020, 10:53, Разное

Американский певец и композитор Мэрилин Мэнсон презентовал свой новый сингл, трек из которого войдет в его следующий альбом. Релиз пластинки ожидается уже 11 сентября.
В сингле поклонники исполнителя смогут услышать композицию Don’t Chase The Dead. В новом альбоме Мэнсона под названием We Are Chaos трек станет вторым по счету. Первая песня была представлена музыкантом в июле нынешнего года, тогда же было объявлено о готовности альбома.

Новая пластинка Мэнсона получит двустороннюю структуру. Все песни тщательным образом будут распределены по сторонам А и Б. Стоит отметить, что последний альбом американского рок-музыканта Heaven Upside Down вышел в 2017 году. Новая пластинка станет 11-й для певца в его карьере.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Учёные: Нехватка сна может привести к смерти

24.07 / Мнение: Нитка натурального жемчуга в современном дресс-коде

21.08 / «Сидеть и умничать хорошо о том, как тут плохо»

07.08 / Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала архивную фотографию с братом

17.08 / Укол от депрессии

20.08 / Ученые раскрыли секрет огромных размеров динозавров

23.08 / В белорусском Стратхольмске замечена неопознанная колонна военных

01.07 / Мнение: Схиигумен Сергий лишнего наговорил?

28.06 / Маме Елены Малышевой в 87-летнем возрасте удалось вылечиться от коронавируса

16.08 / Мнение: Лукашенко встал на колени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска