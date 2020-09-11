Google представила ОС Android 11 для самых дешёвых смартфонов

11.09.2020, 10:53, Разное

Недавно на рынок вышло очередное поколение фирменной операционной системы для смартфонов от компании Google. Теперь же корпорация представила новую версию Android 11 для самых дешёвых устройств.

Как сообщают блогеры, специализирующиеся на тематике мобильных технологий, очередная модификация будет учитывать все особенности бюджетных аппаратов. Характеристики Android 11 Go Edition поддерживают смартфоны с 2-гигабайтными картами оперативной памяти. Кроме того, обновление для девайсов с малой мощностью позволит работать с жестовой навигацией.

Стоит отметить, для Android Go Edition это уже третье обновление после дебюта в 2018 году. В руководстве Google заверяют, что одиннадцатая версия ускорит на 20% по сравнению с предыдущей модификацией запуск приложений. В новой вариации Android 11 Go Edition остался единый пункт, с помощью которого проще управлять чатами. Он дает возможность осуществлять все операции с сообщениями, просматривать их, отвечать и т.д. из одного места.

Кроме того, в операционной системе появились новые функции безопасности и мониторинга передачи информации со смартфона. Настройки конфиденциальности предусматривают теперь предоставление разового доступа к GPS, камере, микрофону и т.д. При этом в случае отмены такого разрешения пользователь сможет применить опцию автоматического сброса. Также смартфоны получат возможность управления жестами и запуска до четырех приложений в фоновом режиме одновременно.

Стоит отметить, установка ОС Android 11 Go Edition не станет обязательной для производителей мобильной техники.