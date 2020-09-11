Захарова оценила продление ЕС санкций против России

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11.09.2020, 10:48, Новости дня

Евросоюз все больше загоняет себя в тупик тем, что продолжает придерживаться санкционной политики в отношении России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы отношений с нашей страной с ситуацией на Украине», – цитирует ТАСС Захарову. 

По ее словам, продление санкций укладывается в «абсолютно деструктивную линию на поддержание обвинительной риторики» в отношении России, которую выбрали чиновники Евросоюза. 

Дипломат подчеркнула, что РФ не вмешивалась в избирательные процессы США и других стран, в дальнейшем это делать также не собирается. 

«Не раз предлагали американцам обсуждать и решать все соответствующие вопросы в спокойном деполитизированном ключе в рамках уважительного диалога. Но ответа нет», – добавила она. 

Ранее Евросоюз продлил до середины марта индивидуальные санкции против РФ по Украине. 

Индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых ЕС обвиняет в подрыве целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают. В последний раз санкции были продлены в марте 2020 года.



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