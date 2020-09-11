Альпийский монстр Татцельвурм

11.09.2020, 10:34, Разное

Нет зверя сильнее его. Это змея с кошачьей мордой, длиной от 1 до 4 м, толщиной от 6 до 80 см, две лапы с острыми когтями. Увидев человека, сразу же бросается на него. Редко кто из встречавшихся с ним остался в живых, поскольку укус его смертелен, и даже дыхание ядовито. Так описывали жители Альп этого зверя.

Встреча с монстром

Мужчина и маленький мальчик шагали и шагали. Оба устали, но настроение было приподнятое: давно отец обещал сыну дальний поход в горы и вот, мечта сбылась. Эта прогулка по альпийским горам запомнится ему надолго. Утомленные, они присели на камень, достали хлеб, сыр, фляги с водой. «Папа, смотри!» – прошептал мальчик, дернув отца за рукав. Мужчина повернулся. В нескольких метрах от них на камне сидел… непонятно кто. Змея? Таких здоровых змей не бывает. Ящерица? С кошачьей мордой?

«Молчи и не двигайся, – прошептал мужчина и медленно потянул к себе палку, – если оно кинется на нас – беги домой, меня не жди». Зверь зашипел, изогнул спину, фыркнул, прыгнул за камень и исчез. «Папа, это был… он?» – «Да, татцельвурм. Считай, что нам сегодня дико повезло. Небесные ангелы спасли нас».

Легендарный альпийский монстр

Подобных рассказов-легенд среди жителей Альп не десятки – сотни. В австрийских Альпах на перевале Талбрук вам покажут мемориальную доску с надписью «От внезапного ужаса он умер здесь, преследуемый прыгающими червями, Ганс Фук из Ункена, 1779г.» Бедняга, собирая ягоды, наткнулся двух «червей» и кинулся прочь. Ганс спасся, но последовавшего потом сердечного приступа не перенес. Он умер, успев перед смертью рассказать о «встрече».

Кроме устных преданий имеются десятки письменных свидетельств о встречах с этим животным. Документы датируются 1660, 1711, 1723, 1779, 1840, 1850, 1867, 1870, 1881, 1921, 1926, 1929, 1932 и пр. годами. В XVIII-XIX веках татцельвурм (нем. червь с лапами) включался учеными-натуралистами во все справочники как реально существующий.

Охота на «червя»

В 1819 году Бернское общество естественных наук обещало премию в 3 луидора тому, кто возьмется доставить татцельвурма живым или мертвым, но охотников не нашлось. Слухи о ядовитости «червя» имели под собой реальную основу: в 1826 году в окрестностях г. Китцбюэль умер мальчик, искусанный «червем». В 1833г. в районе Гозау татцельвурм напал на молодого австрийца и укусил его в руку. Врач, осмотревший рану, настаивал на ампутации – молодой человек не согласился и спустя несколько дней умер.

В 1850 году жители одной из альпийских деревень убили татцельвурма, его труп несколько дней лежал около местной церкви, прихожане ходили вокруг, качали головами и ахали.

В 1914 году «червя» поймал один австрийский солдат во время проводимых маневров, набросив на него свой китель. Довольный охотник принес свой трофей в лагерь. Офицер предупредил, что животное ядовито и солдаты несколько суток держали татцельвурма в сундуке, подкармливая мышами и мышами. 28 июня 1914 года в Сараево Гаврило Принцип дважды нажал на курок, выстрелы прогрохотали на всю Европу, солдатам стало не до чудного зверя.

В середине XX века был целый всплеск сообщений. В 1921 году в Австрии неподалёку от поселения Хохфильцен татцельвурм напал на пасущихся овец. В 1924 году змееподобное существо с когтистыми лапами и кошачьей головой напало на свинью. «Червя» видели в 1927, 1934, 1948, 1950, 1963 и 1969г.

Портрет в интерьере

В середине 30-х годов ученые распространили среди жителей Альп, утверждавших, что видели татцельвурма, анкету, в которой просили описать зверя. Из 80 описаний составился общий вид. В длину от 45см до 1 м (не такой уж он и огромный!). Тело длинное, к концу суживающееся, толщиной 10 – 20см, спина коричневого оттенка, брюхо – бежевого, на приплюснутой голове два шарообразных глаза, передние лапы тонкие и короткие, задние или отсутствуют совсем, или недоразвиты, на спине гребень.

Одни утверждали, что кожа у него гладкая и блестящая, другие – что «червь» покрыт чешуей. По характеру агрессивен – увидев человека, переходит в нападение (прыгает). Плавает в воде (видно вода для него – родная стихия), передвигается зигзагообразно.

Последние сообщения о встречах с татцельвурмом относятся к началу 90-х годов прошлого века. С того времени – как обрезало. Зоологи, искренне верящие в «червя», горестно высказываются в духе, что татцельвурм существовал, но видимо вымер и если где-то и остались отдельные особи – то это просто чудо.