 

Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением

11.09.2020, 10:23, Разное

В ходе встречи Дмитрий Мезенцев презентовал Александру Лукашенко большую книгу – карту Белоруссии в составе Российской империи. На ней изображены Минская, Витебская, Могилевская и Гродненская губернии.

Посол России отметил, что этот документ служит подтверждением справедливости границ Белоруссии. “Это и ответ всем тем, кто смотрит иначе”, – добавил Мезенцев, намекая на западные государства.

Журналист Михаил Брошин назвал этот подарок плевком в лицо Лукашенко. По его мнению, эта карта выглядит как зловещее предупреждение. Россия якобы планирует дальше углублять интеграцию с Белоруссией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может в будущем поглотить Белоруссию. Он назвал эти данные “полной чушью”.

Напомним, на следующей неделе состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудят реструктуризацию долга Белоруссии перед Россией и цены на энергоносители.

В недавнем интервью российским журналистам Александр Лукашенко назвал Владимира Путин своим хорошим другом. Он пообещал вместе с коллегой сохранить общее Отечество, где “живут два народа от одного корня”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Мнение: Как меня лишили аккредитации в Беларуси

12.08 / Алсу жестко поставила на место своих хейтеров

09.08 / Раскрыт план протестов после выборов в Белоруссии

29.06 / Жириновский: Лукашенко попытается передать власть сыну

15.08 / Крымские виноделы прекратят использование аммиачной селитры для производства продукции

11.08 / Отдых с мужем, сплав на лодках и прогулки на лошадях: как проводит лето модель Рози Хантингтон-Уайтли

04.09 / В Минске задержали блогера Андрея Сикорского по подозрению в незаконном хранении управляемых ракет класса «воздух-воздух»

11.08 / Назван ТОП-5 проверенных временем бюджетных автомобилей

03.09 / 19-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария готовится к свадьбе

09.07 / В Intel обновили «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска