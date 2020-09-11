Регина Тодоренко устроила истерику в аэропорту

11.09.2020, 10:17, Разное

У Регины Тодоренко очень плотный график работы, и во время перелетов случаются неудачи. В этот раз ведущая опоздала на рейс, устроив истерику в аэропорту.

Регина Тодоренко часто рассказывает поклонникам о своей жизни, рабочих моментах и даже о неприятных ситуациях. Она опоздала на рейс из-за того, что проспала, но не теряла надежды, что на следующий самолет успеет. Телеведущая задержалась в аэропорту и спала на креслах, но как оказалось, тревоги не завершились, и следующий рейс задерживали по техническим причинам. Она признается, что была очень уставшей, а все неудачи вывели ее из себя и ведущая устроила истерику. В самолет она все-таки села и добралась до пункта назначения.

После перелета Регина Тодоренко расслаблялась, поедая соленые огурцы. Ведущая призналась, хоть и до съемок оставалось лишь несколько часов, ритуал для нее был необходимым, ведь так она хотела сбросить напряжение.