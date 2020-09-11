 

Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» с женой стали штукатурами: «Деньги кончились на самоизоляции»

11.09.2020, 10:17, Разное

Вячеслав Мясников вместе с женой временно стали штукатурами. Новую работу участник шоу «Уральские пельмени» освоил, поскольку у семьи из-за самоизоляции закончились деньги.
О новом виде занятости комик рассказал на странице своего профиля в соцсети Instagram. Как и многие другие звезды, он активно ведет интернет-блоги, в которых делиться событиями своей личной и творческой жизни. На новом видео Мясников продемонстрировал, как вместе с супругой оштукатуривает стены в доме. Популярный артист пояснил, что на такие меры им пришлось пойти из-за отсутствия денег.

Как оказалось, после введения карантина были отменены концерты, вследствие чего многие деятели шоу-бизнеса оказались в условиях безденежья. Актерам, музыкантам, комикам и другим представителям сферы культуры и развлечений пришлось жить на накопленные ранее сбережения. Однако в семье Мясниковых финансы закончились во время самоизоляции. Для пополнения семейного бюджета многие звезды шоу-бизнеса вынуждены были вспомнить свои дополнительные профессии, навыки и умения.

Также поступил и Вячеслав Мясников, несмотря на обилие творческих талантов, юморист, актер и музыкант занялся не свойственным ему делом. Ранее его коллега по «Уральским пельменям» Андрей Рожков начал подрабатывать электриком. Подобные намерения высказывал и Роман Постовалов, в случае банкротства он был готов устроиться на работу на завод. Сначала Мясников стеснялся новой работы, однако все же сумел преодолеть стыд и даже опубликовал своеобразную рекламу своих услуг. Кроме того, как пишет издание «Телепрограмма», артист призвал смотреть его новый музыкальный клип на песню «На 20 лет назад».



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