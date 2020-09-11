45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа

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11.09.2020, 10:15, Новости дня

45-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория поделилась в Instagram селфи-снимком без макияжа, сделанным на фоне моря и заката солнца. Она запечатлена в белом купальнике.

“Держась за последнюю каплю лета и любя его”, – написала она.

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Holding on to the last bit of summer and loving it… *

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 8 Сен 2020 в 1:29 PDT

Ева Лонгория – актриса, продюсер, режиссер, искусствовед. Она наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале “Отчаянные домохозяйки” (2004–2012).

Также она снялась в фильмах “Девушка моих кошмаров”, “Невеста с того света”, “Низшее образование”, “Нет мужчин – нет проблем”, “Кристиада”, “Дора и Затерянный город”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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