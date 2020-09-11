 

Заключенные устроили банкет с поросенком в кузбасской колонии

11.09.2020, 10:08, Новости дня

В колонии №37 Кемеровской области несколько заключенных устроили банкет с запеченным поросенком.

Застолье на камеру снял один из заключенных. На видео запечатлены семеро человек, один из них разделывает запеченного поросенка, передает «Тайга.Инфо». 

По некоторым данным, видео было записано еще в 2018 году, однако в Сети появилось только сейчас, торжество приурочено ко дню рождения некоего «Кота – бригадира пекарни».

По предварительной информации, участие в вечеринке принимали осужденные, сотрудничающие с администрацией.

Похожая ситуация произошла с одним из главарей банды «Цапков» Вячеславом Цеповязом, который незаконно пригласил других заключенных на пасеку на территории тюрьмы в Амурской области и устроил банкет. 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял, что скандальные фото были сфабрикованы.



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