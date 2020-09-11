Смерть домашних животных вызывает проблемы с психикой у ребенка

11.09.2020, 9:53, Разное

Американские исследователи установили, что смерть домашнего питомца может негативно отразиться на психическом здоровье детей. Результаты нового исследования сотрудников Массачусетской больницы общего профиля появились в журнале European Child & Adolescent.

При долгом проживании с домашними питомцами у детей развивается эмоциональная привязанность, при нарушении которой может произойти психологический стресс. При этом продолжительность такой депрессии у детей и подростков составляет от трех и более лет. Глубокое и продолжительное горе в итоге приводит к появлению психических заболеваний.

В исследовании принимали участие более 6000 человек. Ученые отмечают, что самая сильная психопатология после смерти домашнего животного в основном наблюдалась у мальчиков, а не девочек.