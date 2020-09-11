Анастасия Костенко оправдалась за свой провал на телевидении

11.09.2020, 9:53, Разное

Модель Анастасия Костенко решила прокомментировать свой дебют в качестве ведущей «Ак Барс Шоу». Многие считают его провалом, а сама супруга футболиста Дмитрия Тарасова убеждена в обратном.

Костенко сразу же заявила, что не является хоккейным экспертом и спортивным комментатором. Ей пришлось услышать много чего негативного в свой адрес за фразу, вырванную из контекста. Анастасию Костенко попросили назвать три главных отличия хоккея от футбола, и она выразила сугубо свое мнение. Первый вид спорта модель не назвала опасным или же безопасным. Супруга Тарасова просто поделилась собственными подсчетами и видением. Костенко призвала помнить, чьей женой является, поэтому футбол ей ближе.

Модель совершенно не обращает внимания на комментарии по поводу ее внешнего вида, ведь по этому поводу она никогда не комплексовала. Что касается речи, то тут все недочеты можно исправить, к тому же работа над этим давно идет. Однако Анастасия Костенко не понимает и не поддерживает буллинг по отношению к любому человеку, который не делает ничего плохого.

Мать двоих дочерей призвала женщин оставаться таковыми, а не «мужчинами в юбке». Все виды спорта заслуживают уважения и гордости. Костенко очень гордится, что стала частью команды «Ак Барс Шоу», она анонсировала множество интересного контента в дальнейшем.