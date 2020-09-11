Марина Кравец впервые показала дочь на необычном видео

11.09.2020, 9:53, Разное

Ведущая Марина Кравец впервые показала свою дочь Веронику на необычно видео. На умилительном ролике видны только ноги малышки, а за кадром слышно, что она находится на руках у отца Аркадия Водахова.

Марина Кравец впервые стала мамой в апреле нынешнего года. Знаменитость не очень часто делится с подписчиками информацией о том, как растет малышка. Однако накануне в ее профиле в социальной сети Instagram появился забавный ролик. В шутку супруг Кравец произнес: «Вот мы и нашли тебя, красная моль!», при этом на ролике были видны только ноги маленькой Вероники, которые он сравнил с оружием. Сама же ведущая ответила: «Я ничего не скажу».

Это видео вызывало восторг у большинства пользователей социальной Сети. Многие заявили, что все отцы являются практически одинаковыми.

Напомним, что Марина Кравец и Аркадий Водахов состоят в браке уже семь лет. Долгое время пара откладывала пополнение в семействе. Однако в этом году поклонники звездной четы услышали радостную новость о беременности ведущей. Свое «интересное» положение знаменитость скрывала до последнего, поэтому рассекретила его за два месяца до родов.

К слову, Марина Кравец долго не была в декрете. На первой съемке она появилась спустя два месяца после появления дочери на свет.