Ares превратило Chevrolet C8 Corvette в 715-сильный гиперкар

11.09.2020, 9:44, Новости дня

Известное ателье Ares Design представило усовершенствованный спорткар Chevrolet C8 Corvette.

Предполагается, что поставки в продажу уникальной модификации осуществят к концу нынешнего года. Вместе с тем итальянские специалисты сумели выполнить их спорткара полноценный гиперкар. Под капотом модели Chevrolet C8 Corvette установлен 6,2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 705 л.с. мощности.

Вместе с тем эксперты пока не могут дать ответа на вопрос о том, каким образом удалось достичь столь высокого результата. Автомобиль имеет обтекаемую форму кузова, а также выступающие крылья. В серийный выпуск запустят всего 24 экземпляра Chevrolet C8 Corvette, каждый из которых оценивается в 500 тысяч евро.