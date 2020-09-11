 

Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие на открытии выставочных проектов музея “Гараж”

11.09.2020, 9:35, Разное

В условиях новой реальности команда Музея современного искусства “Гараж” приняла решение провести превью 2-й Триеннале российского современного искусства “Красивая ночь всех людей” и проекта Томаса Сарасено “Движущие атмосферы” для патронов и партнеров Музея в два дня, 8 и 9 сентября. На входе гостям вручали маски по эскизу Алисы Горшениной (alice hualice). Для тех, кто не смог присутствовать на событии, были организованы виртуальные туры по экспозиции на английском и русском языках.

Дарья Котова, Роман Абрамович, Даша Жукова, Антон БеловСофья Капкова, Даша ЖуковаПолина ЮмашеваКсения СобчакСергей Капков

Триеннале российского современного искусства – ключевой проект “Гаража” в области поддержки отечественных художников. Кураторы Триеннале-2020 делегировали выбор участников художникам Триеннале-2017. Каждому участнику Триеннале 2017 года было предложено – при соблюдении двух условий – стать частью своеобразного социального эксперимента. Первое – отношения между рекомендующим и рекомендуемым (учитель/ученик, родитель/ребенок, продавец/покупатель) должны были быть предъявлены открыто. Второе – рекомендующий должен что-то сделать для рекомендуемого и его/ее участия в выставке (написать текст, взять интервью, помочь с производством работы или ее выбором и так далее).

Десятым по счету проектом программы Garage Atrium Commission стала работа “Движущие атмосферы” аргентинского художника Томаса Сарасено, известного своими произведениями на пересечении искусства, технологий и экологической повестки. Инсталляция в “Гараже” продолжает многолетние опыты по освоению неба и увлечение Сарасено проектированием воздухоплавательных аппаратов. Проект организован при поддержке посольства Аргентины в России.

Александр ГудковАлександр и Валерия РоднянскиеСветлана УстиноваКсения Чилингарова Ольга Слуцкер Ольга Свиблова Маша ФедороваВасилиса КузьминаАлександр ГорчилинКирилл Шаповалов, Ульяна ДобровскаяМаргарита Пушкина София Кофманн и Роман Маякин Антон и Виктория БорисевичДарья Котова, Евгения Милова



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