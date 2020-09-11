В Москве и Санкт-Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Закладки»

11.09.2020, 9:32, Разное

На днях в центральном офисе «Яндекса» сообщили о завершении технической части работы над проектом «Яндекс.Закладки». Официально сервис начал свою работу 11 сентября, но пока будет доступен только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Для того, что бы им воспользоваться и приобрести запрещенные к обороту вещества, пользователю всего навсего придется скачать приложение из App Store, Play Market, Windows Store или же через WAP, если мобильное устройство пользователя работает на JAVA, далее необходимо пройти регистрацию в сервисе, указать адрес вашего проживания и выбрать, какой из магазинов запрещенных к обороту средств проводит свою работу в вашем районе. Далее, как и в своем старшем брате, сервисе «Яндекс.Еда», заказ передадут в обработку и доставят в форме скрытого клада в самые кротчайшие сроки. Версия сайта для компьютера, начнет свою работу в начале октября текущего года.

Свой комментарий о работе сервиса дал генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож: «Наш сервис позволит создать тысячи рабочих мест и обеспечить делом множество человек, начиная от IT-отдела, разработчиков и курьеров, заканчивая сотрудниками правоохранительных органов. На самом деле я считаю данный сервис необходим нашей стране, в такой нелегкий период времени.

Также сообщается, что сотрудникам сервиса «Яндекс.Закладки», осуществляющим бесконтактную передачу товара, будет выдаваться специальная униформа, самокаты и аналогичные транспортные средства.