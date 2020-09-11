В рамках борьбы с ЛГБТ-пропагандой Гомель официально переименован в Сожополь

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11.09.2020, 9:20, Разное

Городские власти белорусского Гомеля в исполнение нового закона о запрете пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений, принятого парламентом и подписанного президентом Александром Лукашенко, приняли постановление о переименовании неблагополучного Гомеля в Сожополь.

– Хочется поблагодарить нашего кормчего Александра Григорьевича за мудрую инициативу. ЛГБТ-зараза плохо влияет на наших детей. Сначала они целуются, потом на митинги ходят. Да и нам надоело, когда минчане нас не гомельцами, а гомиками называют, — сказала мэр города Василина Павлюйчик.

При выборе нового названия для областного центра топонимическая комиссия столкнулась с трудностями, ведь название является историческим. Однако решение было найдено и город получил имя Сожополь.

– Знаете, очень часто крупные города называют в честь рек, на которых они расположены: Франкфурт-на-Майне, Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре, Волгоград, Москва, в конце концов, на Москва-реке стоит. Наш город стоит на очень красивой реке Сож, а поскольку Гомель мы изъяли из оборота и хочется дать красивое название, предлагаю заимствование из греческого – полис, что обозначает – город. Итого получаем Сожополь. Очень красиво, — пояснил глава топонимической комиссии Лев Рынкевич.

Вместе с городом новое название получит и бывшая Гомельская область. Она также станет Сожопольской.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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