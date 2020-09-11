Медики: Лекарство от диабета снимает воспаление в печени

11.09.2020, 9:17, Разное

Препарат метформин, который выписывается пациентам с сахарным диабетом, способен снимать воспаление в печени. В его составе присутствует сирень, использующиеся в медицине уже более тысячи лет. До конца медики так и не понимают, почему лекарственное средство является настолько эффективным при контроле уровня глюкозы в крови.

Исследование ученых из Института Солка показало важность ряда некоторых ферментов в организме для функции метформина. Белки, которые регулируются препаратом, ответственны за управление воспалительными процессами у мышей. Обычно для этих целей лекарственное средство не назначается.

Это открытие позволяет детальнее узнать, как именно метформин работает на молекулярном уровне. Не исключено, что в будущем препарат станут использовать, в том числе, для борьбы с иммунными заболеваниями и даже онкологией. В перспективе медики изучат потенциальное применение лекарственного средства при воспалительных процессах печени.