Актриса Дарья Мороз с «беременным» животом высмеяла слухи о личной жизни

11.09.2020, 9:17, Разное

Российская актриса Дарья Мороз, известная по сериалу «Содержанки», заявила о наличии нового возлюбленного. Личность избранника бывшая супруга Константина Богомолова раскрывать не стала. Публикацию она сопроводила снимком с беременным животом, который только подогрел интерес к теме личной жизни знаменитости.

На опубликованном фото Дарья Мороз предстала с необычным выражением лица и округлившимся животом. Этим снимком актриса анонсировала новый сезон сериала «Триада». В проекте знаменитость играет женщину, которая вместе с еще двумя героинями ждет появления ребенка от одного и того же мужчины.

На снимке Мороз обута в шлепки, на которых находится неприличная надпись. Актриса именно так решила ответить всем, кто интересуется ее личной жизнью. Она призвала смотреть на тапки и при этом сохранять полное спокойствие.

Недавно бывшую жену режиссера Константина Богомолова заподозрили в романе с коллегой по цеху Игорем Верником. Недавно их общее фото появилось в профиле Дарьи Мороз. Известно, что актеры задействованы в одном из спектаклей в МХТ.