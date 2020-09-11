 

Актриса Дарья Мороз с «беременным» животом высмеяла слухи о личной жизни

11.09.2020, 9:17, Разное

Российская актриса Дарья Мороз, известная по сериалу «Содержанки», заявила о наличии нового возлюбленного. Личность избранника бывшая супруга Константина Богомолова раскрывать не стала. Публикацию она сопроводила снимком с беременным животом, который только подогрел интерес к теме личной жизни знаменитости.
На опубликованном фото Дарья Мороз предстала с необычным выражением лица и округлившимся животом. Этим снимком актриса анонсировала новый сезон сериала «Триада». В проекте знаменитость играет женщину, которая вместе с еще двумя героинями ждет появления ребенка от одного и того же мужчины.

На снимке Мороз обута в шлепки, на которых находится неприличная надпись. Актриса именно так решила ответить всем, кто интересуется ее личной жизнью. Она призвала смотреть на тапки и при этом сохранять полное спокойствие.

Недавно бывшую жену режиссера Константина Богомолова заподозрили в романе с коллегой по цеху Игорем Верником. Недавно их общее фото появилось в профиле Дарьи Мороз. Известно, что актеры задействованы в одном из спектаклей в МХТ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Мнение: Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

13.07 / Врач Татьяна Бочарова назвала самый важный для зрения витамин

11.03 / Мнение: Женское преимущество

18.08 / Мнение: Испанский фальсификатор: преступник, которого не поймали

28.07 / Ученые создали искусственную поджелудочную железу для лечения диабета

01.08 / Бабушка-однодневка

14.07 / Апатия – возможный признак скорой деменции

16.07 / «В моем лесу живет что-то большое и страшное»

28.06 / «Если постоянно переписывать Библию, она утратит авторитет»

27.08 / Мнение: Это кто придумал вообще?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска