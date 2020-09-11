Козловский и Акиньшина подтвердили слухи о романе появлением в кинотеатре

11.09.2020, 9:17, Разное

Российских актеров Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили на фильме «Начало» в столичном кинотеатре «Октябрь», что может косвенно подтверждать слухи о романе между ними. Звездная пара пока никак их не прокомментировала.

При входе в здание Данила Козловский и Оксана Акиньшина пытались спрятать свои лица. Так, артист был в медицинской маске, а его сопровождающая просто прикрывалась рукой. Однако журналисты «Собеседника» смогли их узнать.

Некоторые критики скептически относятся к той идее, что между ними действительно есть роман. Совместное появление Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной расценивается как пиар-ход по продвижению фильма «Чернобыль», в котором они исполняют главные роли. Поэтому актеры могли заранее вызвать интерес к себе и их совместному проекту.