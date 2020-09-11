 

Мнение: Подразделение по борьбе с искажением исторических фактов

11.09.2020, 9:15, Разное

Глава СК РФ Бастрыкин заявил, что в Следственном Комитете РФ создано подразделение по борьбе с фальсификацией истории.

Как известно, на Нюрнбергском и других процессах, состоявшихся после войны, далеко не все преступники были осуждены. Многим нацистам, причастным к жестоким преступлениям, удалось скрыться от правосудия. Но их розыск и привлечение к уголовной ответственности продолжались долгие годы, вплоть до 80-х годов XX века. Сейчас же, когда рассекречиваются архивы, мы узнаем о новых фактах преступлений, о многочисленных жертвах среди мирного населения. Таким деяниям даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку. Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны. Учитывая это, Председателем Следственного комитета России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов.

https://sledcom.ru/news/item/1498218/ – цинк

Все предшествующие проекты на тему благополучно провалились.
Но СК явно под впечатлением популярности арестов клоунов присылавших фотографии Гитлера и Власова на сайт "Бессмертного полка" и пробует свои силы там, где до этого уже многие облажались (во времена Мединского было несколько попыток актуализировать эту тему и даже создавалась целая комиссия, что конечно было довольно иронично, учитывая "исторические" изыскания Мединского).

К перспективам серьезных успехов данного подразделения у меня отношение скептическое, но посмотрим, вдруг в СК смогут удивить.
Надо будет дождаться "критериев соответствия" историческим фактам и их воплощения на практике.

PS1. Давно уже не делал обзоры обложек и аннотаций опусов про попаданцев. Если интересно, могу сделать свежую подборку с Озона.

PS2. Относительно просьб сделать подборку по фантастике – на выходных будет две подборки по фантастическим фильмам и сериалам с 2000 по 2020 год.
Уже в работе. Если наберется, то будет еще одна по фантастической анимации. В процессе обнаружилось, что 20 хороших или неплохих фантастических сериалов набрать проще, чем 20 хороших фантастических фильмов.

Источник: Colonel Cassad



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