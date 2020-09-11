Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?»

11.09.2020, 9:08, Новости дня

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет, сообщил знаток Максим Поташев.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», – передает РИА «Новости» слова Поташева.

Смирнов играл в интеллектуальном клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 90-х, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и многие другие известные игроки.

В последние годы он уже не играл, но часто приходил на игры в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.