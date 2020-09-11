За полгода Игорь Кобзев в 2 раза увеличил популяцию байкальских китов

11.09.2020, 8:59, Разное

Министерство экологии и защиты природных ресурсов наградило почётной грамотой временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В ведомстве отметили успехи главы региона в развитии Байкала. В частности, при правлении Кобзева вдвое увеличилась популяция байкальского кита, вида, занесённого в Красную книгу.

– То, что случилось в Иркутской области — это чудо. Мы уже не надеялись на сохранение популяции байкальского кита, но усилиями Игоря Ивановича Кобзева удалось создать приплод. В районе острова Ольхон самка произвела спаривание с самцом, чего не наблюдалось последнее десятилетие. В итоге родились детёныши. Без усилий региональной власти ничего бы этого не произошло, — сказал замминистра экологии Василий Коптев.

– Мы разработали целую операцию и буквально месяц при помощи ультразвука свели двух байкальских китов и побудили их к созданию семьи. Из областного бюджета было выделено 30 миллионов рублей. Это очень важно и для животного мира, и для людей. Мы собираемся сделать Байкал туристическим кластером. Туристы со всего мира будут приезжать и смотреть на наших уникальных китов, — поблагодарил за награду Кобзев.

Напомним, ранее Кобзев пообещал потратить на подогрев воды в Байкале 400 млрд рублей.