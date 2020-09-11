Медики назвали худшие пищевые утренние привычки

11.09.2020, 8:53, Разное

Медики назвали самые худшие пищевые привычки людей, которые наблюдаются по утрам. Они рассказали об ошибках, совершаемых после пробуждения.

Многие люди привыкли утром, не позавтракав, пить кофе, а это негативно сказывается на организме. Натощак нельзя употреблять также апельсиновый сок из-за его повышенной кислотности. Проснувшись, рекомендуется выпить стакан воды, чтобы запустить нормальную работу желудочно-кишечного тракта.

Если говорить о пище, то необходимо исключить из рациона продукты, способные вызвать газообразование. Речь идет о макаронах, бобовых, рыбных и мясных консервах, капусте. Также лучше отказаться от слишком жирной еды, способной повысить артериальное давление и уровень «плохого» холестерина. Вдобавок неполезная пища снижает защитные функции организма.

Большинство диетологов считает, что завтрак должен быть белковым. В связи с этим рекомендуется есть творог, яйца или же кусок нежирного мяса. Если употреблять только углеводы, то человеку быстро захочется есть еще до наступления обеда.