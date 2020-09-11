В Киевской области в ночном ДТП погибли по меньшей мере четыре человека

11.09.2020, 8:50, Новости дня

Ночью 11 сентября в Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

“В 3.10 вблизи села Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли четыре человека и 12 пострадали, они госпитализированы в больницу”, – говорится в сообщении.

По данным патрульной полиции Киевской области, в ДТП на автотрассе Киев – Харьков попали два грузовика, а погибших – пять.

“По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ”, – рассказали правоохранители в Facebook.

На автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася автопригода за участю 4 транспортних засобів: 5 осіб загинуло та 20… Posted by Патрульна поліція Київської області on Neljapäev, 10. September 2020