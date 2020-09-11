Богдан: Я правоохранителям говорил: “Если вы поставите мне прослушку, наружку… Делайте что хотите. Если я украду – арестовывайте”

11.09.2020, 8:50, Новости дня

Андрей Богдан, когда был главой Офиса президента, говорил правоохранителям арестовывать его, если будут на то причины. Об этом он заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, комментируя появление в Telegram-канале “Трубу прорвало” “прослушки” экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы.

“Это вообще Telegram-канал какой-то фантастический, потому что я никогда не был в помещении ГБР. Только один раз, когда представлял нового исполняющего обязанности Ирину Венедиктову. Смотри, был поставлен приоритет всем правоохранительным органам: вот нет никаких стопов, нет никаких хитрых взглядов вверх”, – сказал Богдан.

Он добавил, что наказывал правоохранителям “работать честно”.

“Ну они же все приходили: “Мы бы это, но [нужна] политическая воля…” Все, вперед, погнали! Мы все санкционируем. Мы не будем останавливать, даже если вы работаете по нам. Я правоохранителям, тем же НАБУшникам, всем говорил: “Если вы поставите мне прослушку, наружку… Делайте что хотите. Если я украду – меня арестовывайте”, – добавил Богдан.

“Увольняя меня, Зеленский сказал: “Ты – как нелюбимая женщина”. Полный текст интервью Богдана Гордону

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

21 сентября Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. ГБР открыло уголовное производство по этому факту.

20 ноября в Telegram-канале “Трубу прорвало” обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого “подвесить”, а кого “догонять”, идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Одним из фигурантов разговоров был “Андрей Иосифович”. “Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что все сделаю! Чтобы ты понимал: у меня, бл…дь, 25 следователей. Я не могу с ними всю страну перевернуть. Но это дело для нас приоритетное”, – говорил якобы Труба собеседнику.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать “кассетный скандал” с участием тогдашнего директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях. Позже заявил, что таких разговоров не было.

27 декабря Зеленский уволил Трубу.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube