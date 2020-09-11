Ученые обнаружили взаимосвязь между здоровьем человека и уровнем словарного запаса

11.09.2020, 8:17, Разное

Эксперты Медицинской школы Университета Питтсбурга заявляют, что слова, которые говорят люди, могут являться признаком их физического и психического здоровья. Результаты опубликовали в издании Nature Communications.

Эксперты анализировали тексты из блогов больше 35 тысяч людей и проводили опыт, где участвовало 1567 испытуемых. Было предложено сочинить эссе на свободную тему и в период работы специалисты опрашивали участников об их ощущениях. Люди, использовавшие много неблагоприятных высказываний, говорили о невротическом, депрессивном состоянии, указывали на плохое физическое здоровье.

Специалисты отмечают, что люди, часто писавшие о страхе, сами ощущали страх в тот период, а описывавшие злость – сердились. Эксперты полагают, что увеличение запаса слов с положительным смыслом поможет улучшать эмоциональное состояние. Скорее всего, люди, пережившие много плохих жизненных ситуаций, развивали богатый словарный запас негативных эмоций, чтобы описывать окружающий мир.