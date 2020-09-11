Переболевшие коронавирусом могут страдать от нарушений сна и памяти годами

11.09.2020, 8:17, Разное

Ученые, работающие на базе Парижского университета, определили долгосрочные последствия коронавируса. Оказалось, что люди, которые переболели COVID-19, могут потом годами иметь проблемы со сном и памятью.

Авторы исследования изучили информацию о самочувствии людей, которые перенесли коронавирус. После 110 дней с момента завершения болезни у них в 55% случаях наблюдалась повышенная утомляемость, в 34% потеря памяти, в 28% рассеянность внимания, 30,8% нарушение сна. Установлено, что 42% испытуемых жаловались на одышку и 20% на выпадение волос.

Ученые заявили, что такие результаты научной работы подчеркивают важность долгосрочного наблюдения за людьми, которые перенесли COVID-19. Также нужно разрабатывать специальные программы реабилитации.

По словам Михаила Полуэктова из Первого МГМУ имени Сеченова, следствием тяжелой инфекционной болезни является повышенная утомляемость. Однако нельзя однозначно объяснить факт нарушения сна. Эксперт МФТИ Никита Отставнов отметил, что после воспаления легких, которое нередко развивается на фоне коронавируса, нарушается процесс снабжения органов кислородом, в том числе головного мозга. Как следствие, его работа нарушается, а это приводит к возникновению вышеназванных симптомов. На восстановление органа ЦНС может в ряде случаев потребоваться несколько лет.