 

Переболевшие коронавирусом могут страдать от нарушений сна и памяти годами

11.09.2020, 8:17, Разное

Ученые, работающие на базе Парижского университета, определили долгосрочные последствия коронавируса. Оказалось, что люди, которые переболели COVID-19, могут потом годами иметь проблемы со сном и памятью.
Авторы исследования изучили информацию о самочувствии людей, которые перенесли коронавирус. После 110 дней с момента завершения болезни у них в 55% случаях наблюдалась повышенная утомляемость, в 34% потеря памяти, в 28% рассеянность внимания, 30,8% нарушение сна. Установлено, что 42% испытуемых жаловались на одышку и 20% на выпадение волос.

Ученые заявили, что такие результаты научной работы подчеркивают важность долгосрочного наблюдения за людьми, которые перенесли COVID-19. Также нужно разрабатывать специальные программы реабилитации.

По словам Михаила Полуэктова из Первого МГМУ имени Сеченова, следствием тяжелой инфекционной болезни является повышенная утомляемость. Однако нельзя однозначно объяснить факт нарушения сна. Эксперт МФТИ Никита Отставнов отметил, что после воспаления легких, которое нередко развивается на фоне коронавируса, нарушается процесс снабжения органов кислородом, в том числе головного мозга. Как следствие, его работа нарушается, а это приводит к возникновению вышеназванных симптомов. На восстановление органа ЦНС может в ряде случаев потребоваться несколько лет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Путин вступил в партию «Народ против коррупции»

12.07 / Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

23.08 / В Rockstar Games заявили, что GTA 6 будет оптимизирована под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

02.08 / Ирина Безрукова, Дарья Михалкова и другие на премьере картины “Русалка в Париже”

02.09 / Нижегородский врач выписал мужчине парацетамол и попал под суд за нарушение закона о гомеопатической деятельности

13.07 / Ночной белковый перекус приводит к увеличению утреннего уровня сахара в крови

07.07 / 61-летняя Мадонна опубликовала откровенное селфи, для которого позировала без белья

02.08 / Ученые перечислили лучшие типы продуктов для защиты от рака легких

04.07 / Как и зачем Россия создает “армию Палестины”

13.08 / Кардиолог назвал признаки скорой смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска