На дне рождения жены у рэпера T-Killah случился припадок

11.09.2020, 8:17, Разное

Во время празднования дня рождения своей супруги Марии Беловой рэпер T-Killah упал в обморок и у него пошла пена изо рта. Один из гостей успел снять инцидент на видео и опубликовать в Сети.

Празднование происходило 28 августа. Певец T-Killah внезапно упал на пол, поэтому супруга решила вызвать ему медиков. До прибытия специалистов она сама ухаживала за ним и пыталась привести в чувство. Мария Белова попросила гостей не снимать происходящее, но кто-то ее ослушался и загрузил запись в Сеть.

Прибывшие врачи предложили рэперу T-Killah лечь в поликлинику, чтобы провести полное обследование, но он не стал этого делать. В связи с этим хейтеры заподозрили, что исполнитель пытается «продвинуть» свою новую песню «Мария», которую впервые он исполнил во время праздника.