Бездомный пытался убить Эминема

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11.09.2020, 8:08, Новости дня

В дом американского рэпера Эминема в Клинтон Тауншип (штат Мичиган) пробрался злоумышленник и угрожал убить музыканта.

По информации Detroit Free Press, инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас после предварительного судебного слушания, передает РИА «Новости».

По словам офицера полиции, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. Рэпер спросил незнакомца, что он тут делает; тот ответил, что пришел убить его. После этого музыкант выпроводил нарушителя из дома, проведя его через несколько комнат, и сдал охране. 

Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.

Позже выяснилось, что в дом Эминема бездомный Мэтью Хьюз попал, разбив окно кирпичом. Также сообщается, что Хьюз сначала называл себя другом рэпера, проживающим поблизости. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.

Напомним, в апреле 2019 года номинированный на премию «Грэмми» американский рэпер Nipsey Hussle был убит в Лос-Анджелесе. Через несколько дней был задержан подозреваемый в убийстве исполнителя.



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