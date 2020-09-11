Ученые представили способную обнаружить симптомы коронавируса маску

11.09.2020, 8:08, Новости дня

Сингапурские ученые разработали маску, которая может зафиксировать симптомы, свидетельствующие о подозрении на коронавирус.

Устанавливаемые в материал маски крошечные датчики собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, а также измеряют уровень кислорода. Анализ показаний производится примерно раз в полчаса, а получаемые данные при помощи Bluetooth передаются на специальное приложение мобильного телефона. После этого врачи могут оценить изменения состояния человека, передает ТАСС.

Как рассказал один из авторов проекта профессор Чэнь Сяодун из Наньянского технологического университета, чипы покрываются специальным материалом (из него изготавливаются некоторые детские игрушки), в результате чего становятся влагоустойчивыми и при этом чувствительными к получаемой информации.

По словам ученого, одновременно ведется разработка единого интегрированного датчика. Эксперт также рассказал, что в настоящее время стоимость новинки составляет 50 сингапурских долларов (36,5 долларов США), но при массовом производстве ее цена будет около 20 сингапурских долларов (14,6 долларов США).

Напомним, ранее в сентябре несколько крупных авиакомпаний объявили, что не будут пускать на борт самолета пассажиров в маске или респираторе с клапаном.