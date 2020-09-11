 

Euronews – власти Греции обвиняют мигрантов в умышленном поджоге лагеря Мориа

11.09.2020, 8:00, Новости дня

В лагере мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос не прекращаются пожары. Власти Греции подозревают, что поджог — дело рук самих мигрантов, которые недовольны условиями содержания и карантинными ограничениями из-за вспышки коронавируса. Часть нелегалов планируется временно разместить на пароме. Но местные жители опасаются, что оставшиеся без крова беженцы начнут забираться к ним в дома и обстановка на острове станет совсем невыносимой, передаёт Euronews.

В среду вечером новые пожары вспыхнули в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. Накануне значительная часть комплекса уже была уничтожена огнём.

В правительстве Греции называют произошедшее поджогом и считают, что палатки подожгли сами мигранты, недовольные условиями содержания. В лагере, рассчитанном на 2000 человек, содержится 13 тысяч нелегалов — а накануне руководство ещё и ввело режим изоляции из-за вспышки коронавируса.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Я признаю, что условия тяжёлые. Но ничто не должно служить оправданием для бурной реакции на медицинские проверки, и тем более — для массовых беспорядков. Ситуация в Мории не может остаться прежней, поскольку это дело общественного здравоохранения, гуманизма и национальной безопасности. 

Мигранты, которые лишились крова, а многие — и всех пожитков, вступают в столкновения с полицией. Местные жители опасаются, что теперь обстановка на острове, и так неспокойная, станет совсем невыносимой.

МУЖЧИНА: Я не представляю, куда теперь все они отправятся? Я чувствую, они станут забираться в наши дома. Люди начинают бояться.

На всём острове объявлено четырёхмесячное чрезвычайное положение. К берегам Лесбоса направлен паром, который будет временным пристанищем хотя бы для части нелегалов.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года. 



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