 

Шведский премьер увязал разгул бандитизма с высоким уровнем миграции

11.09.2020, 8:00, Новости дня

Хотя на протяжении долгого времени премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отказывался увязывать проблему бандитизма с миграцией, теперь политик заявил, что высокий уровень миграции ведёт к значительному осложнению программы интеграции, пишет SVT. По словам премьера, отсутствие интеграции ведёт к социальной напряжённости, и именно по этой причине шведское правительство изменило свою миграционную политику.


Reuters

На протяжении долгого времени премьер-министр Швеции Стефан Лёвен утверждал, что проблему бандитизма нельзя увязывать с вопросами миграции. В прошлом он говорил о том, что истоки бандитизма кроются в сегрегации, социальном расслоении и обособленности некоторых районов от остального мира, пишет SVT.

Однако в среду во время парламентских дебатов, когда Лёвену задали вопрос о связи между высоким уровнем миграции и растущей преступностью, он ответил на него по-другому. «При значительной миграции, в рамках которой мы не можем справиться с интеграцией, всё это ведёт к увеличению рисков возникновения тех самых проблем, которые мы видим сейчас. Это абсолютно ясно», — заявил политик.

Впоследствии Лёвен объяснил свою точку зрения. «Если миграция достигает таких масштабов, что вы не можете добиться интеграции, то это приводит к социальной напряжённости, и это нехорошо», — отметил шведский премьер.

При этом Лёвен впервые признал, что в Швеции подобная проблема существует — и именно по этой причине правительство изменило свою миграционную политику.

По мнению премьера, на протяжении многих лет в Швеции наблюдался высокий уровень миграции, который повлёк за собой то, что страна не сумела нормально справиться с интеграцией мигрантов.

«Если на работу приходит недостаточно много взрослых людей и дети видят, что взрослые не работают, то тогда можно подумать, что это нормально; есть социальное напряжение и другого рода. И да, это проблема, — заявил Лёвен. — Именно поэтому правительство, которое я возглавляю, изменило миграционную политику таким образом, что сейчас мы принимаем гораздо меньше людей. Кроме того, в рамках январского соглашения мы (четыре шведские партии. — ИноТВ) договорились, что будем справляться с интеграцией гораздо лучше и сумеем достичь большего погружения в рынок труда, улучшить процесс изучения языка и начнём проводить большее количество социальных исследований».



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