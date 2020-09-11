 

Мнение: Дорогой Фейгина

11.09.2020, 7:50, Разное

– Но позвольте, как же он мог работать адвокатом?
– Я его туда не назначал. Это адвокатская палата дала ему рекомендацию.

Дело Фейгина живет и побеждает.
Министерство Юстиции РФ предложило лишить "защищавшего" Ефремова адвоката Пашаева адвокатской лицензии.

Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева и предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского
Министерство юстиции Российской Федерации направило в свои территориальные управления по Республике Северная Осетия – Алания и по г. Москве указания внести в адвокатские палаты соответствующих регионов представления на адвокатов Э.М. Пашаева и А.А. Добровинского.
Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского.
Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера М.О. Ефремова.

https://minjust.gov.ru/ru/events/48095/ – цинк

Надо понимать, это действительно за особые заслуги в деле Ефремова, когда вместо ожидавшихся первоначально 4-6 лет, адвокат исключительными усилиями на пару с Ефремовым смогли отработать на 8 лет, не считая масштабной культивации в обществе ненависти и брезгливости к Ефремову и Пашаеву.

Ефремов конечно сейчас рассказывает, что он такого не ожидал и это адвокат его на 8 лет упрятал, но конечно же все он прекрасно понимал, когда ломал публичную комедию с признаниями и не признаниями. Считаю, что на апелляции суд должен еще хотя бы годик Ефремову накинуть за лицемерие и тупость.

Источник: Colonel Cassad



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