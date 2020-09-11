 

США призвали стороны конфликта в Афганистане к компромиссу

11.09.2020, 7:20, Новости дня

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад приветствовал сообщения о скором начале межафганских мирных переговоров, напомнив сторонам конфликта о невозможности политического урегулирования без компромисса.

«Я приветствую объявления <…> о начале межафганских мирных переговоров 12 сентября. Это историческая возможность положить конец сорокалетней войне. <…> Путь к этому моменту был долгим и продолжит быть трудным. <…> Теперь афганские лидеры обязаны воспользоваться этим моментом, чтобы положить конец этой жестокой и бессмысленной войне. Не бывает политического урегулирования без компромисса. Недавняя история Афганистана показывает, что стремление к монополии на власть и насаждение идеологии силой приводят к конфликту и делают страну уязвимой для вмешательства других», – приводит слова спецпредставителя США по Афганистану ТАСС.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о сокращении численности войск США в Афганистане до 4 тыс. человек. Днем ранее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что к ноябрю численность войск США в Афганистане сократится до 4,5 тыс. человек.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане.

В июле спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американские войска покинули пять баз в Афганистане, позже госсекретарь США Майк Помпео назвал срок полного вывода войск из Афганистана.

В конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в РФ террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.



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