 

Погибшую в Италии модель из РФ заподозрили в слежке за базой НАТО

11.09.2020, 7:20, Новости дня

Гибель модели из РФ Галины Федоровой в районе острова Сардиния могла произойти неподалеку от полигона НАТО, сообщили источники в итальянской полиции.

Заместитель прокурора города Кальяри распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, чтобы подтвердить рассказ выжившего фотографа. Речь идет о фотоаппаратах, телефонах и дроне, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы проверяют версию о том, не была ли модельная съемка прикрытием для «шпионской миссии».

«Запись с беспилотника вызывает интерес, поскольку это произошло очень близко к полигону НАТО», – сообщил источник в итальянской полиции.

Утверждается, что трагедия произошло рядом с «одной из ключевых в Средиземном море» военных баз Североатлантического Альянса.

Напомним, в четверг мать модели Татьяна сообщила, что на острове Сардиния в Италии при трагических обстоятельствах погибла 33-летняя фотомодель из Уфы Галина Федорова.



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