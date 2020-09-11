Австралийские ученые разработали оружие против смертельно опасной супербактерии

11.09.2020, 7:17, Разное

Австралийские ученые, представляющие Университет Пердью, разработали оружие, предназначенное для уничтожения смертельно опасной супербактерии. Энтерококк ежегодно уносил жизни более 2000 человек только в одних США, сообщается в издании Journal of Medicinal Chemistry.

Согласно результатам работы, научные специалисты использовали лекарственный препарат ацетазоламид с целью получения биологически активных молекул. Об эффективности средства известно более 80 лет – ацетазоламид успешно используется для лечения глаукомы, застойной сердечной недостаточности и других заболеваний. Выяснилось, что препарат имеет повышенную активность против штаммов лекарственно-устойчивого энтерококка, провоцирующего возникновение внутрибольничных инфекций.

Содержащиеся в ацетазоламиде молекулы после быстрого всасывания помогают противостоять системной инфекции и вызывать гибель бактерий, поражающих желудочно-кишечный тракт. Разработчики надеются, что с помощью препарата удастся снизить смертность пациентов клиник, ведь энтерококковые инфекции проникают в организм большинства людей, проходящих лечение в больницах. Эти супербактерии опасны тем, что являются устойчивыми к антибиотикам и могут стать причиной перитонита и других нарушений, способных закончиться летальным исходом.