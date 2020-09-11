Владимир Зеленский: белорусский народ хочет свободных и честных выборов

11.09.2020, 6:53, Новости дня

КИЕВ – Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской «демократии». Об этом 9 сентября в интервью The Jerusalem Post сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов.

«Эту борьбу невозможно остановить, но я не думаю, что она совместима с усилением влияния России в Беларуси. В любом случае мы не поддерживаем вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет», – сказал президент Украины.

В оценке событий в Беларуси Украина разделяет позицию Европейского Союза. Об этом 10 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Мадриде. «Любые сравнения ситуации в Беларуси и Украине являются некорректными. Беларусь – это Беларусь, Украина – это Украина. В оценке событий в Беларуси Украина разделяет позицию Европейского Союза, и сегодня мы это с моей коллегой обсудили», – сказал Кулеба на совместной с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лая пресс-конференции, сообщает Укринформ.

Дипломат акцентировал, что во время кризиса в Беларуси Украина пытается оказать максимальную поддержку белорусскому народу, поэтому граждане Беларуси могут свободно въехать на территорию украинского государства по гуманитарным соображениям.

Литовский парламент 10 сентября принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и предотвратить попытки России повлиять на политический выбор народа этой страны.

С момента завершения президентской кампании в Беларуси 9 августа, в стране не прекращаются народные протесты. Белорусская оппозиция не согласна с результатами подсчета голосов и требует провести перевыборы. Силовики и органы правопорядка используют чрезмерную силу, прибегая к насилию над протестующими, Соединенные Штаты и Европейский Союз осудили действия белорусской власти против народа.

Визит в Москву и его цели

По мнению ряда украинских экспертов, анонсированный на предстоящую неделю визит Александра Лукашенко в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным можно рассматривать как попытку получить помощь для подавления народных протестов в «союзном государстве».

Политолог Виктор Таран отмечает, что эту встречу в Кремле следует рассматривать в контексте политического кризиса в Беларуси.

«Россия активно включилась на стороне Лукашенко – консультантами, журналистами, специалистами, деятелями из окружения Путина. Для России важно, чтобы Беларусь осталась в сфере ее геополитического интереса. Вопрос в том, что ждать взамен», – говорит Виктор Таран корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что поддержка Кремлем режима белорусского лидера на протяжении десятилетий «оплачивалась обещаниями» поделиться частью суверенитета.

«Теперь, очевидно, пришло время, что Кремль снова захочет дать политические гарантии Лукашенко, но при этом получит часть государственного суверенитета. О чем может идти речь? Например, после военных учений российские войска останутся в Беларуси, расконсервируются базы военной авиации, подлетное время бомбардировщиков из Беларуси до Киева сократится до 20 минут. И это не все еще риски», – подчеркивает Виктор Таран.

В контексте политической реформы, которую готов обсуждать Александр Лукашенко, Россия может получить возможность легальной поддержки пророссийских партий в Беларуси, подчеркивает политолог.

«Сегодня Кремль понимает, как важно иметь свои пророссийские политические силы – на примере стран Балтии и Украины», – утверждает Виктор Таран.

Сценарий бегства Александра Лукашенко, по его словам, также возможен, однако это невозможно решить без усиления протестного настроения внутри страны.

«Россию сегодня интересует интервенция в Беларусь, но аналогичный сценарий, который был в Украине с Януковичем в 2014 возможен, если белорусы смогут мобилизоваться», – подчеркивает Виктор Таран.

О союзниках по общему прошлому

По мнению директора Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергея Пархоменко нет ничего удивительного в том, что риторика Александра Лукашенко напоминает пророссийскую позицию Виктора Януковича в 2014 году.

«Он, как и Янукович, – продукты “совка”. И они по-другому не могут мыслить. Кто для них союзник в ситуации народных протестов? Путин. Им быть бы партийными лидерами республиканского уровня, но никак не президентами независимых государств. Потому Янукович и Лукашенко – естественные союзники Кремля, кто бы что ни пытался говорить», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Пархоменко напоминает, что в 2013 году Виктор Янукович демонстративно обсуждал возможность подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а Александр Лукашенко в 2020 проводил свой парад 9 мая и отрицал возможность поглощения со стороны России.

«Все это была игра до момента протестов, во время которых они бегут к тому, кто еще более циничен, чем они. И потому, если в Беларуси возьмут верх проевропейские силы, как в Украине, то мы сразу получим вмешательство в дела страны со стороны Кремля в виде военной поддержки или оккупации отдельных районов Беларуси», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Вместе с тем он считает, что любая постсоветская нация проходит сложный путь становления, а белорусы сегодня на пути «дозревания».

26 лет без прав и свобод

Лидер движения солидарности «Вместе», белорусский диссидент Вячеслав Сивчик напоминает, что найти полное соответствие двух режимов – Лукашенко и Януковича невозможно.

«Лукашенко при власти 26 лет, и в 1996 году совершил антиконституционный переворот, лишив с того времени белорусов всех прав и свобод, также и при помощи карательных органов и Лубянки. Но есть очень мощное подобие действий Лукашенко и Януковича. Янукович, как и Лукашенко, регулярно встречался с Путиным и после этого проходили кровавые политические события в Беларуси и Украине», – говорит Вячеслав Сивчик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Повестку дня встречи Путина с Лукашенко, по его словам, предположить несложно, однако конечным итогом для последнего должен быть – «либо справедливый суд над диктатором, либо его бегство из страны».