 

Приговор судьи рассмешил звезду «Универа» Арарата Кещяна

11.09.2020, 6:53, Разное

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Арарат Кещян рассмеялся, услышав приговор судьи по делу о выезде на полосу встречного движения. Дело актера рассматривалось Головинским районным судом в Москве.
Суд решил оштрафовать Арарата Кещяна на 5000 рублей за грубое нарушение правил дорожного движения. Однако лишать водительских прав его не стали. Данный приговор заставил актера рассмеяться прямо в зале суда. При этом артист был согласен с тем, что он совершил поворот в неположенном месте и тем самым нарушил ПДД, но всячески отрицал выезд на встречную полосу.

Стоит отметить, что Арарат Кещян известен частыми нарушениями ПДД. На сегодняшний день за актером числятся 13 штрафов, общая сумма которых составила 6500 рублей.



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