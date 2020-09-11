Independent – поговорить по душам и напомнить про таблетки — в британских домах престарелых сиделками могут стать роботы

11.09.2020, 6:35, Новости дня

Британские учёные проверяют возможность использовать роботов для работы в домах престарелых, пишет The Independent. Как показало исследование, общение с системой искусственного интеллекта помогает улучшить психическое здоровье и снизить чувство одиночества у пожилых людей. При этом речь идёт не о полной замене людей роботами в будущем, а лишь о помощи в тех ситуациях, когда у персонала нет времени на общение с пациентами, подчёркивают авторы исследования.



Reuters

В домах престарелых по всей Великобритании могут начать использовать роботов для ухода за пожилыми людьми, пишет The Independent. Как показало исследование, это может улучшить психическое здоровье и снизить чувство одиночества у пожилых людей.

Как пишет газета, роботы, носящие имя Pepper, способны двигаться самостоятельно и жестикулировать с помощью роботизированных рук и кистей. Они также должны быть «компетентными в культурном отношении», то есть иметь возможность узнать об интересах и прошлом жителей дома престарелых. По словам учёных, это позволит им завязать простейшую беседу, проигрывать любимую музыку пациентов, учить их языкам и предлагать практическую помощь, включая напоминание о приёме лекарств.

По словам издания, исследование с участием университета Бедфордшира, Мидлсекского университета и сети домов престарелых Advinia Health Care впервые объединило усилия учёных для изучения возможности создания подобных технологий. Тестирование роботов в домах престарелых по всей Великобритании обнаружило, что пожилые люди, использовавшие их до 18 часов в течение двух недель, наблюдали значительное улучшение своего психического здоровья. После двух недель использования системы было также зафиксировано небольшое положительное воздействие на тяжесть одиночества пожилых людей.

Ведущий автор исследования, доктор Крис Пападопулос из Университета Бедфордшира, назвал исследование «революционным», отметив, что использование исскуственного интеллекта в сфере ухода может принести преимущества в мире, где «всё больше людей живут дольше и всё меньше — могут о них заботиться».

Ирена Пападопулос, специалист по межкультурному здравоохранению и сестринскому делу в Мидлсекском университете, добавила, что целью исследования было не изучение возможности замены людей-опекунов роботами, а борьба с одиночеством пациентов, когда у персонала не хватает времени, чтобы составить им компанию.

Доктор Санджив Канория, хирург, основатель и глава Advinia Health Care, заявил, что компания надеется внедрить роботов в свои дома престарелых. «Робот был протестирован в домах престарелых Advinia в Великобритании. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ввести робота в повседневный уход, чтобы он мог оказать реальную помощь пожилым людям и их семьям», — рассказал Канория.