 

Валерия оскорбила поклонника из-за вопроса о возрасте Долиной

11.09.2020, 6:17, Разное

Российская певица Валерия вновь не смогла сдержать себя и оскорбила одного из подписчиков в Instagram. Пользователь социальной сети поинтересовался у нее о возрасте Ларисы Долиной, но данный вопрос исполнительницу разозлил.
Недавно Лариса Долина отмечала свой день рождения. По этому поводу Валерия решила опубликовать видеофрагмент, запечатлевший их совместное выступление. Подписчик певицы спросил в комментариях, сколько «бабуле» исполнилось лет, но вместо ответа на вопрос исполнительница назвала его «дураком».

При этом многие подписчики Валерии согласились с ней, указав пользователю на то, что мужчины не должны вести себя так. До данного инцидента Валерия негативно реагировала на некоторые комментарии по поводу свадьбы своего сына Арсения Шульгина.



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