Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу

11.09.2020, 5:55, Новости дня

Китай и Индия договорились избегать эскалации напряженности на границе, а также соблюдать существующие соглашения по приграничному вопросу, говорится в заявлении по итогам состоявшейся в Москве встречи министра иностранных дел КНР Ван И с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.

«Министры иностранных дел двух государств считают, что обе стороны должны соблюдать существующие соглашения и положения по приграничному вопросу, обеспечивать мир и спокойствие в приграничных районах и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного МИД КНР.

В коммюнике подчеркивается, что «Китай и Индия должны следовать ряду важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в отношении развития китайско-индийских связей, а также не допустить перерастания разногласий между двумя государствами в споры».

«Главы внешнеполитических ведомств КНР и Индии считают, что нынешняя ситуация в приграничных районах не отвечает интересам обеих сторон, <…> стороны должны продолжить диалог и содействовать смягчению сложившейся ситуации», – говорится в заявлении.

«Министры иностранных дел двух государств согласились с тем, что по мере снижения напряженности на границе обе стороны должны как можно скорее предпринять новые шаги с целью повышения взаимного доверия, защиты и укрепления мира и благополучия в приграничных районах», – указывается в документе.

Глава МИД КНР Ван И призвал Индию к немедленному прекращению любых провокаций на границе, скорейшему разведению войск и решению приграничного вопроса.

Накануне стало известно, что Китай и Индия продолжили концентрацию войск в Ладакхе.

Напомним, 4 сентября министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры. В ходе состоявшейся в Москве встречи министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх высказались за конструктивный диалог и выразили обоюдное стремление сохранять мир и стабильность на китайско-индийской границе.

31 августа Минобороны Индии заявило о столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх в минувшие выходные. В ответ в Народно-освободительной армии Китая заявили, что индийские военные нарушили достигнутые с КНР договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха.

После этого Китай предупредил Индию о последствиях новой пограничной войны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.