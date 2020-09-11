В Германии назвали ошибкой призывы остановить «Северный поток – 2»
11.09.2020, 5:55, Новости дня
Призывы остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным ошибочны, сообщил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch.
«Северный поток – 2» призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Эрнст отметил, что в реализации проекта принимают участие многие европейские компании.
Немецкий политик сравнил обсуждение вопроса о приостановке строительства газопровода с «ударом самим себе». «Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы», – подчеркнул глава комитета бундестага по экономике и энергетике.
Кроме того, Эрнст призвал не ассоциировать «Северный поток – 2» с отдельными политическими лидерами.
Ранее немецкий экономист Габриэль Фельбермейр предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.
Немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро при остановке «Северного потока – 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасает «Северный поток – 2».
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