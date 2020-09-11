Почему Путин продолжает поддерживать Лукашенко: эксперт назвал причину

11.09.2020, 5:43, Разное

Шимов считает неудовлетворительными результаты работы России с гражданском обществом Белоруссии. Как результат – в республике нет влиятельных сил, на которые Москва могла бы опереться в дни политического кризиса. К тому же, отметил эксперт, из-за антироссийской пропаганды все больше белорусов симпатизируют Западу.

Поэтому у Кремля не остается другого выхода, кроме как поддерживать Александра Лукашенко, объяснил Шимов. Но поддержка непопулярного белорусского лидера дорого обходится Москве: тем самым идущий больше месяца протест окончательно приобретает антироссийские формы.

По мнению Шимова, опасность радикализации оппозиции сохраняется. Но в отличие от Украины, в Белоруссии нет боевых структур радикалов, которые готовы к уличному насилию.

Поэтому акции протеста носят мирный характер. Для их радикализации нет ни людей, ни соответствующего опыта, сказал политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

Напомним, что в ближайшие дни состоится визит Александра Лукашенко в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Ранее СМИ называли дату встречи – 14 сентября.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств будут обсуждать вопросы энергоносителей и кредитов. Речи о поглощении Белоруссии Россией не идет, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

До этого Путин и Лукашенко в течение двух лет обсуждали дальнейшую интеграцию двух стран. Камнем преткновения стали экономические вопросы – скидки на энергоносители, стоимость кредитов и другие проблемы. В недавнем интервью белорусский лидер дал понять, что готов к дальнейшей интеграции, но для этого необходимо, чтобы институты Союзного государства заработали на полную мощность.