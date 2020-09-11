Коварство и любовь: тайны Chlamydia trachomatis

11.09.2020, 5:35, Разное



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Кто в группе риска?

Любой человек, который использует постель не только для крепкого сна, может заразиться хламидиозом. Для этого годится не только классический секс. Хламидии отлично передаются даже в ситуациях когда контактируют лишь руки со слизистыми. В общественной бане, сауне и через общие средства гигиены тоже можно стать носителем хламидиоза, но этот путь передачи встречается реже.

Что это и чем чревато?

Хламидиоз – это распространенная половая инфекция, которую вызывает Chlamydia trachomatis. Есть и другие виды хламидий, например, провоцирующие атипичную пневмонию. Они передаются воздушно-капельным путем, как и другие респираторные возбудители.

Хламидиоз – коварная болезнь, которая начинается через две-три недели после заражения и приводит к печальным последствиям. В результате долгого воспаления нарушаются функции фаллопиевых труб (через них оплодотворенная яйцеклетка – будущий ребенок – проходит в матку) и появляется риск бесплодия или невынашивания. У мужчин осложнения почти не встречаются, но они могут заразить хламидиями своих любимых, а те – общих детей. Хламидиоз передается от матери плоду и может стать причиной преждевременных родов и болезней новорожденного.

Как это выглядит?

Чаще всего инфекция не вызывает вообще никакого дискомфорта. Но если симптомы все-таки появились, хламидиоз дает знать о себе мутными или желтоватыми выделениями из влагалища или из мочеиспускательного канала у мужчин. При позывах “по-маленькому” появляется зуд и жжение. Может навалиться слабость и подняться небольшая температура до 38°С.

Профилактика

Сексуально активным людям до 25 рекомендуется проверяться на хламидиоз раз в год. Тем, кто старше, советуют поступать так же с каждой сменой партнера. Для анализа делается мазок или берется образец мочи. Материал исследуют методом ПЦР.

Лечение

Заболевание отлично лечится антибиотиками. Врач обычно прописывает большую разовую дозу азитромицина или недельный курс доксициклина. В зависимости от противопоказаний может быть назначен другой антибиотик. Воздерживаться от близости следует семь дней после однократного приема лекарства или до конца курса.

Повторный тест на хламидиоз проводится через три месяца, как для больного, так и для его партнера. Выявление антител к хламидиям не является показанием для лечения. Наличие Ig G утверждает лишь о том, что вы когда-то переболели хламидиозом. Кстати, это не защищает от повторного заражения.

Post Scriptum

Вот несколько надежных способов избежать ЗППП: не заниматься сексом вообще; использовать барьерную контрацепцию и/или иметь близость только с постоянным партнером со справкой. Кому не нравятся эти варианты, могут оценить свои риски и откладывать сэкономленные на презервативах деньги на курс лечения.